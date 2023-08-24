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Motorsport Italia: Чжоу не может договориться с «Альфа Ромео» о новом контракте

Motorsport Italia: Чжоу не может договориться с «Альфа Ромео» о новом контракте
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Китайский пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу пока не может договориться с командой о новом контракте. Об этом информирует Motorsport Italia.

Чжоу стал пилотом «Альфа Ромео» при поддержке китайских спонсоров. В октябре прошлого года немецкий автопроизводитель «Ауди» анонсировал начало сотрудничества с «Заубером», который выступает в Формуле-1 под брендом «Альфа Ромео». Предполагается, что теперь «Альфа Ромео» может обратить внимание на молодых и перспективных гонщиков. В их числе называются Тео Пуршер и Фелипе Другович.

Чжоу, сообщает издание, в случае отсутствия возможности договориться с «Альфа Ромео», может искать альтернативный вариант с «Уильямсом» или «Альфа Таури».

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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