Леклер отреагировал на слух о заключении контракта с «Феррари» на € 185 млн

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал слухи, согласно которым во время летнего перерыва в Формуле-1 он подписал пятилетний контракт со «Скудерией» на сумму 160 миллионов фунтов стерлингов (примерно € 185 млн).
«Хотел бы я оформить эту сделку, ведь всё выглядело бы так, будто я заключил хороший договор. Нет, никаких новых сделок и вообще никаких обсуждений не было. Но в какой-то момент мы обязательно поднимем этот вопрос. Я думаю, мои намерения ясны. А что касается команды, то не знаю. Но не слишком беспокоюсь. Сейчас эта тема не является приоритетом. В данный момент мы просто хотим поработать как можно больше над машиной, чтобы вновь бороться за победы. В конце сезона мы начнём переговоры», — приводит слова Леклера Crash.net.
Нынешний контракт Леклера рассчитан до конца 2024 года.
Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы:
- 24 августа 2023
-
23:58
-
22:54
-
21:38
-
21:07
-
20:17
-
19:29
-
18:36
-
17:49
-
16:38
-
16:06
-
14:59
-
14:48
-
14:05
-
12:51
-
12:15
-
11:31
-
11:30
-
11:16
-
11:03
-
11:02
-
10:25
-
09:26
-
01:09
- 23 августа 2023
-
23:20
-
23:18
-
22:12
-
21:01
-
20:03
-
19:43
-
19:00
-
18:11
-
17:30
-
16:37
-
16:31
-
16:02