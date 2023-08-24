Леклер отреагировал на слух о заключении контракта с «Феррари» на € 185 млн

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал слухи, согласно которым во время летнего перерыва в Формуле-1 он подписал пятилетний контракт со «Скудерией» на сумму 160 миллионов фунтов стерлингов (примерно € 185 млн).

«Хотел бы я оформить эту сделку, ведь всё выглядело бы так, будто я заключил хороший договор. Нет, никаких новых сделок и вообще никаких обсуждений не было. Но в какой-то момент мы обязательно поднимем этот вопрос. Я думаю, мои намерения ясны. А что касается команды, то не знаю. Но не слишком беспокоюсь. Сейчас эта тема не является приоритетом. В данный момент мы просто хотим поработать как можно больше над машиной, чтобы вновь бороться за победы. В конце сезона мы начнём переговоры», — приводит слова Леклера Crash.net.

Нынешний контракт Леклера рассчитан до конца 2024 года.

Леклер на «Феррари» погнался за ворами, укравшими его часы: