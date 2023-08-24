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Перес – о результатах Ферстаппена: мне было нелегко, ведь я знаю потенциал этой машины

Перес – о результатах Ферстаппена: мне было нелегко, ведь я знаю потенциал этой машины
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Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о сложностях, которые испытывает при пилотировании болида.

«Было очень важно финишировать хорошо, особенно в последних двух гонках. Ни для кого не секрет, что по мере того, как машина обновлялась, я испытывал всё больше трудностей. Мне пришлось очень хорошенько поразмыслить над ними, подумать о своём стиле пилотирования, немного изменить его, потому что изменилась и машина. И я думаю, что в последних двух гонках всё было намного лучше в этом отношении. Конечно, мне было нелегко, потому что я знаю потенциал машины. А Макс сумел им воспользоваться», — приводит слова Переса RaceFans.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:

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