Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо: я буду рад двум-трём подиумам во второй половине сезона

Фернандо Алонсо: я буду рад двум-трём подиумам во второй половине сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от второй половины сезона-2023 Формулы-1.

«Для нас было сюрпризом, какой быстрой была наша машина в первой половине сезона, но команда, понимая проблемы прошлого сезона, отлично сработала во время зимнего перерыва. Отличная работа была проделана над надёжностью болида, стратегией, да над всем. Мы хорошо работали во всех гонках, чтобы достичь такого результата.

Дело не только в темпе машины, ведь вам нужно освоить очень многое за период от первой свободной практики до воскресенья. Мы сейчас будто бы играем в Лиге чемпионов, и мы встречаемся с топ-командами, которые тоже развиваются вне трассы. Это самое большое испытание для «Астон Мартин».

У нас появились некоторые обновления, но подиум? Надеюсь на это! Я не расстроюсь. Сейчас это сложнее сделать, думаю, больше будем бороться за очки. Я уже говорил, что четыре команды соревнуются достаточно плотно, поэтому будет сложно заработать ещё шесть подиумов во второй половине чемпионата, я буду рад и двум-трём, я надеюсь», — приводит слова Алонсо с пресс-конференции перед Гран-при Нидерландов GPBlog.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android