Фернандо Алонсо: я буду рад двум-трём подиумам во второй половине сезона

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от второй половины сезона-2023 Формулы-1.

«Для нас было сюрпризом, какой быстрой была наша машина в первой половине сезона, но команда, понимая проблемы прошлого сезона, отлично сработала во время зимнего перерыва. Отличная работа была проделана над надёжностью болида, стратегией, да над всем. Мы хорошо работали во всех гонках, чтобы достичь такого результата.

Дело не только в темпе машины, ведь вам нужно освоить очень многое за период от первой свободной практики до воскресенья. Мы сейчас будто бы играем в Лиге чемпионов, и мы встречаемся с топ-командами, которые тоже развиваются вне трассы. Это самое большое испытание для «Астон Мартин».

У нас появились некоторые обновления, но подиум? Надеюсь на это! Я не расстроюсь. Сейчас это сложнее сделать, думаю, больше будем бороться за очки. Я уже говорил, что четыре команды соревнуются достаточно плотно, поэтому будет сложно заработать ещё шесть подиумов во второй половине чемпионата, я буду рад и двум-трём, я надеюсь», — приводит слова Алонсо с пресс-конференции перед Гран-при Нидерландов GPBlog.