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В «Мерседесе» выразили уверенность в разработке двигателя в 2026 году

В «Мерседесе» выразили уверенность в разработке двигателя в 2026 году
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Руководитель «Мерседеса» по общим и стратегическим вопросам Майк Эллиот рассказал о подготовке к изменению регламента, касающегося двигателя, в 2026 году.

«Изменения в регламенте двигателей уже утверждены, соответственно, мы знаем, что нам предстоит сделать. Если заглянуть в 2026 год, то перед нами появится много вопросов о том, что произойдёт с шинами, что будет с весом автомобилей, что произойдёт с аэродинамикой, и всё это складывается в сложную картину.

Попытка привести болид в хорошую форму для соревнований означает, что нам также необходимо думать над его производительностью. Нам придётся снизить сопротивление на прямых и сделать машины более эффективными в плане аэродинамики», — приводит слова Эллиота GPFans.

Регламент Формулы-1 на 2026 год обещает значительные изменения. Например, новые силовые установки будут работать на полностью экологичном топливе, исключая сжигание ископаемых углеводородов.

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