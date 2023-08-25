Хэмилтон: моя цель — второе место в личном зачёте

Британский пилот «Мерседеса» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выразил благодарность инженерам команды и поделился мнением о конкуренции в чемпионате, обозначив цель на сезон-2023.

«Несмотря на то что машина этого сезона почти идентична прошлогодней, я действительно горжусь командой и прогрессом, который мы совершили. В следующих двух гонках мы вносим небольшие изменения. На этих выходных мы добавили в машину несколько небольших деталей. Абсолютно каждая точка прижимной силы, каждая мелочь делает разницу, поэтому я очень благодарен всем на базе команды, что они продолжают бороться, несмотря на тяжёлые времена, и остаются сфокусированными на нашей цели. Я восторгаюсь их работой.

Для нас быть вторыми в Кубке конструкторов, учитывая начало сезона от других команд, просто потрясающе. Посмотрите, как справляется «Макларен», с какой машиной ворвались в сезон в «Астон Мартин». Моя цель — постараться сделать так, чтобы команда сохранила второе место в чемпионате, и постараться завоевать второе место в личном зачёте. Это моя цель, так что будет весело», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Льюис Хэмилтон занимает четвёртое место по итогам 12 Гран-при, отставая от идущего вторым пилота «Ред Булл» Серхио Переса на 51 очко.