Хэмилтон: моя цель — второе место в личном зачёте

Британский пилот «Мерседеса» семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон выразил благодарность инженерам команды и поделился мнением о конкуренции в чемпионате, обозначив цель на сезон-2023.
«Несмотря на то что машина этого сезона почти идентична прошлогодней, я действительно горжусь командой и прогрессом, который мы совершили. В следующих двух гонках мы вносим небольшие изменения. На этих выходных мы добавили в машину несколько небольших деталей. Абсолютно каждая точка прижимной силы, каждая мелочь делает разницу, поэтому я очень благодарен всем на базе команды, что они продолжают бороться, несмотря на тяжёлые времена, и остаются сфокусированными на нашей цели. Я восторгаюсь их работой.
Для нас быть вторыми в Кубке конструкторов, учитывая начало сезона от других команд, просто потрясающе. Посмотрите, как справляется «Макларен», с какой машиной ворвались в сезон в «Астон Мартин». Моя цель — постараться сделать так, чтобы команда сохранила второе место в чемпионате, и постараться завоевать второе место в личном зачёте. Это моя цель, так что будет весело», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
Льюис Хэмилтон занимает четвёртое место по итогам 12 Гран-при, отставая от идущего вторым пилота «Ред Булл» Серхио Переса на 51 очко.
- 25 августа 2023
-
11:42
-
11:02
-
10:30
-
09:44
-
09:00
-
00:54
- 24 августа 2023
-
23:58
-
22:54
-
21:38
-
21:07
-
20:17
-
19:29
-
18:36
-
17:49
-
16:38
-
16:06
-
14:59
-
14:48
-
14:05
-
12:51
-
12:15
-
11:31
-
11:30
-
11:16
-
11:03
-
11:02
-
10:25
-
09:26
-
01:09
- 23 августа 2023
-
23:20
-
23:18
-
22:12
-
21:01
-
20:03
-
19:43