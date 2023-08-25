Хельмут Марко не гарантировал Серхио Пересу место в «Ред Булл» в сезоне-2024

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о возможности Серхио Переса остаться в команде на сезон-2024, а также рассказал об отношении к пилоту «Альфа Таури» Даниэлю Риккардо.
«В Формуле-1 нет ничего, в чём можно быть уверенным на сто процентов. Этого просто не существует. Всегда возникают ситуации, связанные с результатами, которые необходимо обсуждать. Мы продолжаем наблюдать и обсудим, как действовать дальше, в Зандворте, тогда у нас будет больше информации.
Я виделся с Даниэлем Риккардо. Он позитивная личность, у него успешная карьера и невероятный опыт. Его импульс и энергия вызвали настоящий прогресс в «Альфа Таури». Настоящий прилив мотивации. На «Альфа Таури» будет большое обновление, и мы посмотрим, правильное ли направление мы выбрали. Такой водитель, как Риккардо, конечно, очень поможет, поскольку он точно может рассказать, какие обновления хороши, а какие бесполезны», — приводит слова Марко GrandPX.
В личном зачёте Формулы-1 сезона-2023 Серхио Перес занимает второе место, отставая от напарника по команде Макса Ферстаппена на 125 очков.
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