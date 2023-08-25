Штайнер: у нас не было причин менять Магнуссена

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал о том, почему команда приняла решение продлить контракт с датским пилотом Кевином Магнуссеном.

«С Кевином мы понимаем, какие проблемы есть в болиде. Болидом трудно управлять, и у него с ним больше проблем, чем у Нико [Хюлькенберга]. Мы решили это изменить. Большие изменения никогда не планировались, и мы также хотим убедиться, что Кевин хорошо сможет работать с нами, не думая о своём контракте. Ещё стоит посмотреть на возможные альтернативы. В конце концов, не было причин что-либо менять», — приводит слова Штайнера GrandPX.

Кевин Магнуссен присоединился к «Хаасу» перед сезоном-2022, заменив российского пилота Никиту Мазепина. Впервые Магнуссен приходил в «Хаас» в 2017 году, присоединившись к французскому пилоту Роману Грожану.