Карлос Сайнс: я не верю, что Макс Ферстаппен будет выигрывать каждые выходные

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением об успехах «Ред Булл» в сезоне-2023, а также выразил сомнения в том, что Макс Ферстаппен сможет выиграть все оставшиеся Гран-при.
«Я всегда стараюсь поставить себя на место других, когда анализирую определённые вопросы. Если бы моя команда сделала то же, что и «Ред Булл», а я выполнил бы ту работу, которую выполняет Макс, я бы не хотел, чтобы Формула-1 что-то меняла, потому что считал бы, что мы заслуживаем того места, где находимся. Они проделали невероятную работу с машиной этого года. Макс управляет ей на очень высоком уровне. Пока обратного не доказано, они заслуживают того успеха, который имеют, потому что у всех команд равные условия, а они честно доминируют в Формуле-1.
Я не до конца верю, что Макс будет выигрывать каждые выходные. Очевидно, я понимаю свои шансы, но по-прежнему существует вероятность, что «Феррари» сможет выиграть гонку в этом сезоне и что я смогу её выиграть. Никто не идеален. Надеюсь, в какой-то момент мы сможем увидеть, что «Ред Булл» ошибается. Я выхожу каждые выходные, думая, что мне нужно быть рядом, чтобы поймать нужный момент. Это мой менталитет. Даже в лучшие годы «Мерседеса», «Феррари» или «Ред Булл» всегда была одна гонка, в которой ты мог изменить ситуацию или что-то могло произойти. Как гонщик в подобные сезоны ты живёшь именно такой мотивацией», — приводит слова Сайнса Motorsport.
Лучшим результатом в сезоне-2023 для Карлоса Сайнса является четвёртое место на Гран-при Бахрейна. В личном зачёте испанец занимает седьмое место.
- 25 августа 2023
-
14:58
-
14:08
-
13:18
-
12:33
-
11:42
-
11:02
-
10:30
-
09:44
-
09:00
-
00:54
- 24 августа 2023
-
23:58
-
22:54
-
21:38
-
21:07
-
20:17
-
19:29
-
18:36
-
17:49
-
16:38
-
16:06
-
14:59
-
14:48
-
14:05
-
12:51
-
12:15
-
11:31
-
11:30
-
11:16
-
11:03
-
11:02
-
10:25
-
09:26
-
01:09
- 23 августа 2023
-
23:20
-
23:18