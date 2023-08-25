Карлос Сайнс: я не верю, что Макс Ферстаппен будет выигрывать каждые выходные

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением об успехах «Ред Булл» в сезоне-2023, а также выразил сомнения в том, что Макс Ферстаппен сможет выиграть все оставшиеся Гран-при.

«Я всегда стараюсь поставить себя на место других, когда анализирую определённые вопросы. Если бы моя команда сделала то же, что и «Ред Булл», а я выполнил бы ту работу, которую выполняет Макс, я бы не хотел, чтобы Формула-1 что-то меняла, потому что считал бы, что мы заслуживаем того места, где находимся. Они проделали невероятную работу с машиной этого года. Макс управляет ей на очень высоком уровне. Пока обратного не доказано, они заслуживают того успеха, который имеют, потому что у всех команд равные условия, а они честно доминируют в Формуле-1.

Я не до конца верю, что Макс будет выигрывать каждые выходные. Очевидно, я понимаю свои шансы, но по-прежнему существует вероятность, что «Феррари» сможет выиграть гонку в этом сезоне и что я смогу её выиграть. Никто не идеален. Надеюсь, в какой-то момент мы сможем увидеть, что «Ред Булл» ошибается. Я выхожу каждые выходные, думая, что мне нужно быть рядом, чтобы поймать нужный момент. Это мой менталитет. Даже в лучшие годы «Мерседеса», «Феррари» или «Ред Булл» всегда была одна гонка, в которой ты мог изменить ситуацию или что-то могло произойти. Как гонщик в подобные сезоны ты живёшь именно такой мотивацией», — приводит слова Сайнса Motorsport.

Лучшим результатом в сезоне-2023 для Карлоса Сайнса является четвёртое место на Гран-при Бахрейна. В личном зачёте испанец занимает седьмое место.