Ферстаппен — лучший на первой практике ГП Нидерландов, Алонсо — 2-й, Шварцман — 19-й

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В Зандворте завершилась первая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон.

Российско-израильский резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман, заменявший Карлоса Санйса, показал 19-й результат.

Гран-при Нидерландов. Первая свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.11,852.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,278.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,373.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,471.

5. Александер Албон («Уильямс») +0,595.

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,608.

7. Логан Сарджент («Уильямс») +0,765.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,806.

9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,897.

10. Эстебан Окон («Альпин») +0,950.

11. Джордж Расселл («Мерседес») +0,961.

12. Пьер Гасли («Альпин») +1,043.

13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,138.

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,470.

15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,596.

16. Шарль Леклер («Феррари») +1,667.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,974.

18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,171.

19. Роберт Шварцман («Феррари») +2,951.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.