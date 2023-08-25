Ферстаппен — лучший на первой практике ГП Нидерландов, Алонсо — 2-й, Шварцман — 19-й

В Зандворте завершилась первая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон.
Российско-израильский резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман, заменявший Карлоса Санйса, показал 19-й результат.
Гран-при Нидерландов. Первая свободная практика:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.11,852.
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,278.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,373.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,471.
5. Александер Албон («Уильямс») +0,595.
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,608.
7. Логан Сарджент («Уильямс») +0,765.
8. Оскар Пиастри («Макларен») +0,806.
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,897.
10. Эстебан Окон («Альпин») +0,950.
11. Джордж Расселл («Мерседес») +0,961.
12. Пьер Гасли («Альпин») +1,043.
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,138.
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,470.
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,596.
16. Шарль Леклер («Феррари») +1,667.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,974.
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,171.
19. Роберт Шварцман («Феррари») +2,951.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — нет времени.
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