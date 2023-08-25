Источник: Чжоу может лишиться места в «Альфа Ромео» из-за проблем с финансированием

Китайский гонщик «Альфа Ромео» 24-летний Гуаньюй Чжоу пока не может договориться с командой о новом контракте в связи с недостатком финансирования от китайских инвесторов. Вероятно, у инвесторов не получится найти необходимые ресурсы и «Альфа Ромео» придётся искать нового пилота.

Согласно информации от французского журналиста Canal+ Жюльена Фебро, неофициально говорят, что сменщиком Чжоу может стать Тео Пуршер, резервный пилот «Альфа Ромео», который лидирует в личном зачёте Формулы-2 сезона-2023. Тео Пуршер является вице-чемпионом Формулы-3 в сезоне-2020 и вице-чемпионом Формулы-2 в сезоне-2022.

Ранее сообщалось, что теоретические шансы есть и у бразильского пилота Фелипе Друговича, выигравшего борьбу за чемпионство в Формуле-2 в сезоне-2022. Другович является резервным гонщиком «Астон Мартин».