«АльфаВ «Таури» назвали юниора «Ред Булл», который проведёт пятничную тренировку Формулы-1

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подтвердил, что пилот юниорской программы «Ред Булл» Исак Хаджар дебютирует на свободной практике в сезоне-2023.
Согласно правилам, каждая команда Формулы-1 обязана предоставить пилотам-новичкам участие в двух сессиях в течение года. Новичком считается гонщик, принявший участие не более чем в двух Гран-при. Так как «Альфа Таури» начала сезон с Ником де Врисом, она уже выполнила предписание.
Тем не менее команда решила предоставить возможность в Формуле-1 Хаджару, который в Формуле-2 вместе за команду «Хайтек». Тост подтвердил решение о назначении Хаджару свободной практики в Абу-Даби во время пресс-конференции FIA перед Гран-при Нидерландов, сообщает RacingNews365.
Француз занимает 15-е место в личном зачёте Формулы-2, однажды приехав на подиум на Гран-при Австрии. Хаджар присоединился к юниорской команде «Ред Булл» в прошлом сезоне и боролся за титул чемпиона Формулы-3 сезона-2022, но проиграл в финальном этапе в Монце, заняв четвёртое место в лично зачёте.
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