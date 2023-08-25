Риккардо повредил руку в аварии на второй тренировке Гран-при Нидерландов Формулы-1

Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо повредил руку в результате аварии во время второй свободной тренировки Гран-при Нидерландов, которая в эти минуты проходит в Зандворте (Нидерланды).

«О, чёрт, моя рука», — сказал Риккардо по радиосвязи сразу после столкновения. Австралиец посетил медицинский центр трассы, а затем его отправили на дополнительные обследования руки в больницу.

Напомним, резервным гонщиком «Ред Булл» и «Альфа Таури» является Лиам Лоусон, так что если Риккардо потребуется замена, то за руль должен сесть новозеландец.

Во время второй тренировки гонщик «Макларена» Оскар Пиастри потерял контроль над машиной, а потом и Риккардо не вписался в поворот. Оба гонщика не смогли войти в поворот и вылетели в ограждения. Возможно, Риккардо отвлёкся на болид Пиастри и потерял контроль над автомобилем по этой причине.