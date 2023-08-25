Норрис — лучший во второй практике ГП Нидерландов, Ферстаппен — 2-й, Албон — 3-й

В Зандворте (Нидерланды) завершилась вторая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, замкнул тройку сильнейших Александер Албон, представляющий «Уильямс».

Гран-при Нидерландов. Вторая свободная практика:

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.11,330.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,023.

3. Александер Албон («Уильямс») +0,269.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,308.

5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,390.

6. Пьер Гасли («Альпин») +0,436.

7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,487.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,505.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,527.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,533.

11. Шарль Леклер («Феррари») +0,585.

12. Логан Сарджент («Уильямс») +0,604.

13. Эстебан Окон («Альпин») +0,671.

14. Джордж Расселл («Мерседес») +0,679.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,744.

16. Карлос Сайнс («Феррари») +0,763.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,074.

18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,363.

19. Оскар Пиастри («Макларен») +1,571.

20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,766.