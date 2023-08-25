Норрис — лучший во второй практике ГП Нидерландов, Ферстаппен — 2-й, Албон — 3-й

В Зандворте (Нидерланды) завершилась вторая свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, замкнул тройку сильнейших Александер Албон, представляющий «Уильямс».
Гран-при Нидерландов. Вторая свободная практика:
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.11,330.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,023.
3. Александер Албон («Уильямс») +0,269.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,308.
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,390.
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,436.
7. Серхио Перес («Ред Булл») +0,487.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +0,505.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,527.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,533.
11. Шарль Леклер («Феррари») +0,585.
12. Логан Сарджент («Уильямс») +0,604.
13. Эстебан Окон («Альпин») +0,671.
14. Джордж Расселл («Мерседес») +0,679.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +0,744.
16. Карлос Сайнс («Феррари») +0,763.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,074.
18. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,363.
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1,571.
20. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +1,766.
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