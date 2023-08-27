Формула-1, Гран-при Нидерландов: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55

Сегодня, 27 августа, на стационарной трассе «Зандворт» состоится гонка 14-го этапа сезона-2023 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Нидерландов. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 16:00 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Нидерландов — 2023. Онлайн-трансляция гонки