Риккардо пропустит Гран-при Нидерландов Ф-1 из-за перелома запястья, его заменит Лоусон
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Австралийский гонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо сломал руку в аварии во второй тренировке Гран-при Нидерландов Формулы-1 и теперь пропустит оставшуюся часть уикенда. Обследование в больнице подтвердило у Риккардо перелом запястья, что лишило Даниэля шансов вернуться за руль.
В составе «Альфа Таури» Риккардо теперь заменит резервный пилот команды Лиам Лоусон, который выступает в нынешнем сезоне в японской Супер Формуле. Для новозеландца это будет дебют в Формуле-1. В сезоне-2022 Лоусон занял третье место в Формуле-2.
Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу нынешнего сезона, заменив в составе «Альфа Таури» не оправдавшего надежд дебютанта голландца Ника де Вриса. За два Гран-при с момента возвращения Риккардо не сумел набрать очков.
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