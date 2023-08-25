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Расселл — после 14-го места на тренировке: одна из лучших пятниц «Мерседеса»

Расселл — после 14-го места на тренировке: одна из лучших пятниц «Мерседеса»
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал 14-й результат во второй пятничной тренировке Гран-при Нидерландов Формулы-1. Его напарник Льюис Хэмилтон показал четвёртое время, оказавшись быстрее Расселла почти на четыре десятые секунды.

«Приятно вернуться в машину после нескольких недель вне кокпита. В целом ощущения после тренировок хорошие. У нас неплохой темп, у машины перед квалификацией есть потенциал, пусть этого и не видно по моим результатам. Тем не менее сегодня была одна из наших лучших пятниц, так что я с оптимизмом жду дальнейших заездов», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».

Формула-1 2023. Этап 14, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Свободная практика 2
25 августа 2023, пятница. 17:00 МСК
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