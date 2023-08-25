В «Альфа Таури» сделали официальное заявление о травме Даниэля Риккардо

Итальянская команда Формулы-1 «Альфа Таури» официально объявила о травме своего основного гонщика Даниэля Риккардо. В оставшейся части гоночного уикенда Гран-при Нидерландов австралийца заменит резервный гонщик команды Лиам Лоусон.

«После сегодняшнего инцидента во второй сессии свободных заездов в Зандворте, когда Даниэль Риккардо врезался в заграждения в третьем повороте, гонщик был доставлен в местную больницу для обследований. Рентген подтвердил, что у Даниэля перелом пястной кости левой руки. Эта травма не позволит гонщику продолжить работу в ходе уикенда, в связи с чем до конца уикенда его заменит запасной пилот команды Лиам Лоусон. Команда желает Даниэлю всего наилучшего и скорейшего восстановления», — гласит заявление команды.