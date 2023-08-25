Ферстаппен рассказал о проблеме, которую необходимо решить «Ред Булл» после тренировок

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отметил моменты, которые команде необходимо улучшить, после первой и второй свободных тренировок Гран-при Нидерландов.
«Вторая сессия свободных заездов прошла сложнее — непросто было даже просто без трафика проехать круг. Мы хотели бы улучшить пару вещей, но на длинных отрезках никаких проблем не возникало, так что в целом день был хорошим. Я пока не очень доволен балансом в поворотах, эту проблему нам необходимо решить. Думаю, к квалификации мы будем в порядке. У машины огромный потенциал, нам нужно лишь уточнить настройки в некоторых местах. Я почти уверен, что нам это удастся», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
Напомним, Ферстаппен показал лучший результат в первой свободной практике, но финишировал вторым во второй тренировке, пропустив вперёд пилота «Макларена» Ландо Норриса.
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