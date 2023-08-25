Льюис Хэмилтон — о ГП Нидерландов: надеюсь, мы будем близки к «Ред Булл»

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что его команда поборется за самые высокие места в гонке Гран-при Нидерландов.

«Мы не такие быстрые, как «Ред Булл» и «Макларен», но у нас тоже хорошая скорость, так что у нас есть шансы.

Я думаю, что «Ред Булл», как всегда, немного быстрее. Не ожидаю, что мы сможем легко их обойти, но надеюсь, что мы будем близки. Мы хотим подняться как можно выше. Это возможно, потому что здесь не так-то просто обгонять. Было бы здорово попасть в тройку лучших в квалификации, это зависит только от работы, которую мы проделаем сегодня вечером.

«Макларен» был намного быстрее нас в первом секторе. Я думаю, мы были медленными в первом секторе, но выглядели хорошо в последнем, поэтому нам просто нужно найти правильный баланс», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.