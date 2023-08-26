Стало известно, под каким номером Лиам Лоусон выступит на Гран-при Нидерландов

Резервный пилот «Ред Булл» и «Альфа Таури» Лиам Лоусон выступит на Гран-при Нидерландов под 40-м номером. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА).

Как сообщается, стюарды Формулы-1 получили от команды «Альфа Таури» запрос на замену Даниэля Риккардо, выступавшего под третьим номером, и выдали разрешение на участие в уикенде Гран-при Нидерландов резервному пилоту команды Лиаму Лоусону. Лоусон выступит под 40-м номером.

Лиам Лоусон в нынешнем сезоне выступает в японской Супер Формуле. Для новозеландца это будет дебют в Формуле-1. В сезоне-2022 Лоусон занял третье место в Формуле-2.

Риккардо вернулся в Формулу-1 по ходу нынешнего сезона, заменив в составе «Альфа Таури» голландца Ника де Вриса.