Перес объяснил, почему доволен тренировками, несмотря на проигрыш Ферстаппену

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался о первой и второй сессиях свободных заездов в рамках Гран-при Нидерландов, по итогам которых уступил напарнику Максу Ферстаппену почти полсекунды. По словам мексиканца, для него день прошёл позитивно.

«Позитивный день. Пелотон вновь выглядит очень плотно на этой трассе. Мы собрали много информации, изучили шины почти во всех условиях — особенно с большой загрузкой топлива.

В квалификации нам нужно собрать всё воедино, попытаться проехать идеальный круг, чтобы занять то место, которое мы должны, и затем продемонстрировать наш темп в гонке. Если мы будем сильны в квалификации, то я не вижу причин, которые помешали бы нам добиться высокого результата.

Думаю, борьба будет плотной, и с нетерпением жду продолжения уикенда», — приводит слова Переса RacingNews365.