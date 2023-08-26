Дэвид Култхард предложил себя в качестве замены травмированного Риккардо

Экс-пилот Формулы-1 Дэвид Култхард выложил у себя в социальных сетях скриншоты PowerPoint-презентации, в которой в шутку предложил себя в качестве замены сломавшего кисть на тренировках перед Гран-при Нидерландов пилота «Альфа Таури» Даниэля Риккардо.

В презентации, показанной Култхардом, названы четыре причины, по которым 52-летний гонщик подойдёт в качестве пилота «Альфа Таури». «Я быстр на трассе, я принёс «Ред Булл» первый подиум в Формуле-1, хорошо знаком с инженерами, а в случае выступления стану седьмым самым возрастным пилотом в истории чемпионата», — сказано в шуточной презентации.

Шутка шотландца — отсылка к истории Джорджа Расселла, который в детстве отправил на почту «Мерседеса» PowerPoint-презентацию, чтобы привлечь к себе внимание немецкой команды. В итоге Расселл сначала попал в молодёжную программу «Мерседеса», при помощи немецкого концерна дебютировал в Формуле-1, а с 2022 года стал постоянным пилотом «Серебряных стрел» в чемпионате мира.

Дэвид Култхард дебютировал в Формуле-1 в 1994 году, когда заменил в «Уильямсе» Айртона Сенну. С 1996 по 2004 год шотландец представлял «Макларен» и стал вице-чемпионом сезона-2001. В «Ред Булл» Култхард перешёл в 2005 году, а его третье место на Гран-при Монако 2006-го стало первым в истории австрийской команды подиумом. Позже Дэвид также занял третье место на Гран-при Канады в 2008 году, а по окончании того сезона покинул чемпионат. Окончательно спортивную карьеру шотландец завершил в 2012-м, после трёх лет выступлений в DTM.

Отметим, что в «Альфа Таури» уже объявили, что вместо Даниэля Риккардо будет выступать резервист команды Лиам Лоусон.