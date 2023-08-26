Сайнс опасается, что «Феррари» может не пройти в третий сегмент квалификации

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов Формулы-1.
«К сожалению, мы пока не выглядим достаточно конкурентоспособными. Будем искать возможность прибавить. Нам нужно улучшить время на круге, немного прижимной силы, улучшить баланс. День был для нас трудным.
Думаю, нечто подобное мы видели в Венгрии, где трасса тоже требует высокой прижимной силы. По какой-то причине, в отличие от остальных, нам не удаётся получить столько “прижима” — даже если мы используем антикрылья большего размера. Наша домашняя работа — разобраться, почему мы скользим сильнее других. Если мы хотим бороться за место в топ-3 в квалификации и гонке, нам нужен настоящий рывок.
Есть пространство для улучшения. В Венгрии нам пришлось бороться, чтобы пройти в Q3. Нечто похожее может произойти и здесь — особенно при столь плотных результатах", — приводит слова Сайнса Motorsport.
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