Леклер призвал «Феррари» прибавить в темпе после пятничных тренировок ГП Нидерландов

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Нидерландов Формулы-1. Леклер показал 16-й результат в первой части свободных заездов и записал на свой счёт 11-е время во второй.

«День получился для нас сложным. Пелотон, судя по всему, очень плотный, и нам нужно найти больше скорости — особенно в квалификационном режиме. Будем упорно работать над этим ночью. Прогноз погоды обещает в субботу дождь, так что к нему тоже надо быть готовым», — приводит слова монегаска официальный сайт «Феррари».

В первой практике резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман стал 19-м, а вернувшийся за руль во второй тренировке испанец Карлос Сайнс занял 16-ю позицию.