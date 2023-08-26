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«Это будет совершенно новый болид». В «Феррари» высказались о машине 2024 года

«Это будет совершенно новый болид». В «Феррари» высказались о машине 2024 года
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Технический директор «Феррари» Энрико Кардиле высказался об изменениях в конструкции болида 2024 года.

«В следующем году наш болид будет совсем другим, поскольку в процессе работы над машиной этого года мы поняли, что некоторые архитектурные решения оказались неправильными. Это слишком ограничивало наши возможности для дальнейшего развития.

Машина следующего года не будет эволюционным продолжением текущего болида, несмотря на то что наша нынешняя машина как раз является доработанной версией прошлогодней. Это будет совершенно новый болид с другим шасси, с другим дизайном и другой конструкцией задней части. Всё это должно расширить наши возможности для развития», – приводит слова Кардиле The Race.

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