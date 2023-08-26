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В «Альфа Таури» прокомментировали замену травмированного Риккардо на Лоусона

В «Альфа Таури» прокомментировали замену травмированного Риккардо на Лоусона
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Главный гоночный инженер «Альфа Таури» Джонатан Эддолс высказался о замене травмированного пилота Даниэля Риккардо на резервного гонщика команды Лиама Лоусона.

«В начале второй тренировки мы использовали комплект жёстких шин, и Даниэль выглядел очень конкурентоспособно, но, к сожалению, ему пришлось избегать аварии с Пиастри, который разбился прямо перед ним. Из-за этого Риккардо также ударился об ограждения и в результате повредил руку. Даниэля отвезли в больницу для дальнейшего обследования, которое подтвердило, что у него сломана кость левой руки. Вся команда желает ему скорейшего выздоровления. Короткий заезд Юки Цуноды на комплекте мягких шин также показал, что мы можем быть конкурентоспособными, и мы надеемся, что сможем побороться за место в начале второго сегмента в завтрашней квалификации.

Поскольку Риккардо нужно время на восстановление, мы приветствуем возвращение Лиама в команду, чтобы он сел за руль, но на этот раз в гораздо более конкурентной ситуации. Всё произошло очень быстро, но Лиам показал, что он более чем готов принять вызов, и его поддерживает вся команда», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Альфа Таури».

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