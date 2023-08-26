«Вы заставите Алонсо чувствовать себя молодым». Хорнер ответил на предложение Култхарда

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил бывшему пилоту Формулы-1 Дэвиду Култхарду, который ранее в шутку предложил себя в качестве замены сломавшего кисть на тренировках перед Гран-при Нидерландов гонщика «Альфа Таури» Даниэля Риккардо.

«Дорогой Дэвид, спасибо за вашу заявку, и, несмотря на значительное количество повреждений болидов в результате аварий, которые часто с вами происходили в гонках, теперь нам может понадобиться резерв, и, будучи седым, вы, по крайней мере, заставите Фернандо Алонсо снова почувствовать себя молодым. С наилучшими пожеланиями, Кристиан», — написал Хорнер на своей странице в социальной сети.

Напомним, накануне Риккардо сломал руку в результате аварии во время второй свободной практики Гран-при Нидерландов и лишил себя возможности продолжить уикенд. Позднее стало известно, что его заменит резервный гонщик Лиам Лоусон.