Ферстаппен показал лучшее время в 3-й практике ГП Нидерландов, Расселл — 2-й, Перес — 3-й

В Зандворте (Нидерланды) завершилась третья свободная практика Гран-при Нидерландов Формулы-1, проходившая в дождевых условиях. Лучший результат по её итогам показал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, замкнул тройку сильнейших ещё один пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

Отметим, что пилот «Хааса» Кевин Магнуссен вылетел с трассы и не смог показать времени, а дебютант Формулы-1 Лиам Лоусон, заменивший за рулём болида «Альфа Таури» травмированного Риккардо, финишировал с 18-м результатом.

Гран-при Нидерландов. Третья свободная практика:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.21,631.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,379.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +1,000.

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,003.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,092.

6. Александер Албон («Уильямс») +1,119.

7. Оскар Пиастри («Макларен») +1,261.

8. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,334.

9. Шарль Леклер («Феррари») +1,462.

10. Ландо Норрис («Макларен») +1,527.

11. Пьер Гасли («Альпин») +1,579.

12. Карлос Сайнс («Феррари») +1,807.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,913.

14. Логан Сарджент («Уильямс») +1,939.

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,009.

16. Эстебан Окон («Альпин») +2,175.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,427.

18. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +4,712.

19. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +6,851.

20. Кевин Магнуссен («Хаас») — нет времени.