Команды смогут начать гонку ГП Нидерландов на промежуточных комплектах шин в случае дождя

Известный британский журналист Адам Купер сообщил, что гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих разрешит командам использовать промежуточные комплекты шин, если воскресная гонка Гран-при Нидерландов начнётся позади машины безопасности из-за дождливой погоды.
«Если в воскресенье пойдёт дождь и гонка начнётся позади машины безопасности, гоночный директор Нильс Виттих разрешит командам использовать промежуточные комплекты, а не дождевые, чтобы избежать возможной пробки на коротком питлейне, когда все будут менять резину», — написал Купер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, сегодня, 26 августа, прошла третья свободная тренировка Гран-при Нидерландов. В условиях дождевой погоды не обошлось без аварий: датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен попал в аварию в третьем повороте. Именно там накануне разбили болиды Оскар Пиастри и Даниэль Риккардо. Для последнего авария обернулась переломом руки.
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