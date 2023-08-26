Команды смогут начать гонку ГП Нидерландов на промежуточных комплектах шин в случае дождя

Известный британский журналист Адам Купер сообщил, что гоночный директор Формулы-1 Нильс Виттих разрешит командам использовать промежуточные комплекты шин, если воскресная гонка Гран-при Нидерландов начнётся позади машины безопасности из-за дождливой погоды.

«Если в воскресенье пойдёт дождь и гонка начнётся позади машины безопасности, гоночный директор Нильс Виттих разрешит командам использовать промежуточные комплекты, а не дождевые, чтобы избежать возможной пробки на коротком питлейне, когда все будут менять резину», — написал Купер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сегодня, 26 августа, прошла третья свободная тренировка Гран-при Нидерландов. В условиях дождевой погоды не обошлось без аварий: датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен попал в аварию в третьем повороте. Именно там накануне разбили болиды Оскар Пиастри и Даниэль Риккардо. Для последнего авария обернулась переломом руки.