Спринт Формулы-2 в Зандворте сорван из-за дождя

Короткая гонка 12-го этапа Формулы-2, который проходит в эти дни на трассе «Зандворт» в Нидерландах, была сорвана из-за дождя. Официально заезд состоялся, однако из-за залитой водой трассы пилоты проехали лишь четыре круга, три с половиной из которых — за автомобилем безопасности.

Заезд начался с задержкой в восемь минут и стартовал с хода — вместо традиционной процедуры старта с места. Тем не менее уже через несколько поворотов произошла авария с участием троих пилотов. Куш Майни выбил Джека Кроуфорда и сам потерял управление над автомобилем, а через мгновение в него врезался партнёр по команде «Кампос» Ральф Бошунг. Все трое пилотов сошли с дистанции, а гонка была прервана красными флагами.

После получасовой паузы пилоты вслед за сейфти-каром вернулись на трассу, однако асфальт был слишком мокрым, а некоторые гонщики жаловались на аквапланирование. В итоге судьи вновь вывесили красные флаги, а вскоре приняли решение не возобновлять заезд.

Поскольку гонщики не проехали двух кругов в режиме зелёных флагов, очков они не получат.

Основная гонка этапа Формулы-2 стартует в воскресенье, 27 августа, начало — 11:00 мск.