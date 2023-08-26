Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Квалификация Гран-при Нидерландов Формулы-1 остановлена после аварии Сарджента

Квалификация Гран-при Нидерландов Формулы-1 остановлена после аварии Сарджента
Аудио-версия:
Комментарии

На трассе «Зандворт» в рамках Гран-при Нидерландов проходит квалификация очередного этапа Формулы-1 сезона-2023.

Американский пилот «Уильямс» Логан Сарджент разбил свой болид в начале третьего сегмента квалификации, когда все пилоты на подсохщей трассе перешли на слики. Во втором повороте трассы машину Сарджента на высокой скорости сорвало с траектории и бросило в заграждения. Удар получился достаточно сильным, но гонщик самостоятельно покинул кокпит.

Третий сегмент был оставлен, дирекция гонки объявила режим красного флага.

Формула-1 2023. Этап 14, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
26 августа 2023, суббота. 16:00 МСК
Идёт

В пятницу лучшим результатом Логана Сарджента стало седьмое место на первых свободных заездах, на третьей свободной практике американец показал 14-е время. Его напарник по «Уильямс» Александер Албон продолжает участие в третьем сегменте квалификации.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android