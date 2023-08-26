Квалификация Гран-при Нидерландов Формулы-1 остановлена после аварии Сарджента

На трассе «Зандворт» в рамках Гран-при Нидерландов проходит квалификация очередного этапа Формулы-1 сезона-2023.

Американский пилот «Уильямс» Логан Сарджент разбил свой болид в начале третьего сегмента квалификации, когда все пилоты на подсохщей трассе перешли на слики. Во втором повороте трассы машину Сарджента на высокой скорости сорвало с траектории и бросило в заграждения. Удар получился достаточно сильным, но гонщик самостоятельно покинул кокпит.

Третий сегмент был оставлен, дирекция гонки объявила режим красного флага.

В пятницу лучшим результатом Логана Сарджента стало седьмое место на первых свободных заездах, на третьей свободной практике американец показал 14-е время. Его напарник по «Уильямс» Александер Албон продолжает участие в третьем сегменте квалификации.