Третий сегмент квалификации ГП Нидерландов остановлен во второй раз из-за аварии Леклера

На квалификации Гран-при Нидерландов, проходящей на трассе «Зандворт», пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию в третьем сегменте квалификации.

Из-за возникшей недостаточной поворачиваемости Леклер не смог заправить машину в девятый поворот, выехал на гравий и боком врезался в заграждения. Дирекцией гонки во второй раз в третьем сегменте был объявлен режим красного флага. До конца третьего сегмента квалификации оставалось четыре минуты.

Ранее третий сегмент был остановлен в связи с аварией пилота «Уильямса» Логана Сарджента, болид которого сорвался с траектории и угодил в ограждения.

Шарль Леклер занимает пятое место в личном зачёте Формулы-1 в сезоне-2023, «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов.