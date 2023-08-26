Третий сегмент квалификации ГП Нидерландов остановлен во второй раз из-за аварии Леклера
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На квалификации Гран-при Нидерландов, проходящей на трассе «Зандворт», пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию в третьем сегменте квалификации.
Из-за возникшей недостаточной поворачиваемости Леклер не смог заправить машину в девятый поворот, выехал на гравий и боком врезался в заграждения. Дирекцией гонки во второй раз в третьем сегменте был объявлен режим красного флага. До конца третьего сегмента квалификации оставалось четыре минуты.
Формула-1 2023. Этап 14, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
26 августа 2023, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:10.567
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.537
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.727
Ранее третий сегмент был остановлен в связи с аварией пилота «Уильямса» Логана Сарджента, болид которого сорвался с траектории и угодил в ограждения.
Шарль Леклер занимает пятое место в личном зачёте Формулы-1 в сезоне-2023, «Феррари» располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов.
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