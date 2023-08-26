Ферстаппен прокомментировал завоевание поула в квалификации Гран-при Нидерландов

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Нидерландов Формулы-1.

«Это была непростая квалификация. Мы начали с промежуточных шин, асфальт был очень скользким, нужно было избегать проблем. В конце трасса просохла — появилась сухая траектория, и нужно было удержаться в ней. Это был первый раз, когда мы приехали сюда в таких погодных условиях, так что было непривычно и сложно, но мы всё равно смогли всё сделать правильно.

Давление всегда присутствует, и, когда удаётся проехать такой круг, это огромное удовольствие», — заявил Ферстаппен сразу после квалификации.

Второй результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал Джордж Расселл из «Мерседеса».