Ферстаппен прокомментировал завоевание поула в квалификации Гран-при Нидерландов
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Нидерландов Формулы-1.
«Это была непростая квалификация. Мы начали с промежуточных шин, асфальт был очень скользким, нужно было избегать проблем. В конце трасса просохла — появилась сухая траектория, и нужно было удержаться в ней. Это был первый раз, когда мы приехали сюда в таких погодных условиях, так что было непривычно и сложно, но мы всё равно смогли всё сделать правильно.
Давление всегда присутствует, и, когда удаётся проехать такой круг, это огромное удовольствие», — заявил Ферстаппен сразу после квалификации.
Второй результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал Джордж Расселл из «Мерседеса».
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