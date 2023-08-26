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Ферстаппен прокомментировал завоевание поула в квалификации Гран-при Нидерландов

Ферстаппен прокомментировал завоевание поула в квалификации Гран-при Нидерландов
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Нидерландов Формулы-1.

«Это была непростая квалификация. Мы начали с промежуточных шин, асфальт был очень скользким, нужно было избегать проблем. В конце трасса просохла — появилась сухая траектория, и нужно было удержаться в ней. Это был первый раз, когда мы приехали сюда в таких погодных условиях, так что было непривычно и сложно, но мы всё равно смогли всё сделать правильно.

Давление всегда присутствует, и, когда удаётся проехать такой круг, это огромное удовольствие», — заявил Ферстаппен сразу после квалификации.

Второй результат показал пилот «Макларена» Ландо Норрис, третьим стал Джордж Расселл из «Мерседеса».

Формула-1 2023. Этап 14, Зандворт, Нидерланды
Гран-при Нидерландов. Квалификация
26 августа 2023, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:10.567
2
Ландо Норрис
McLaren
+0.537
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.727
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