Норрис: вторая половина круга оказалась одной из худших, что я проезжал

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал свой второй результат в квалификации Гран-при Нидерландов Формулы-1 на трассе «Зандворт». Норрис проиграл только голландскому пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.

«Второе место — хороший результат. Мы надеялись, что Макс допустит ошибку, но этого не случилось. Но я всё равно доволен результатом в такой хаотичной квалификации. Квалификация в любых условиях – это стресс, а в таких она ещё сложнее.

Первая часть последнего круга была отличной, но вот вторая половина оказалась, вероятно, одной из худших, что я проезжал. Так что я слишком рано вышел на пик. Но мне понравились условия, я вроде хорошо с ними справился. Согласен и на второе место!» — заявил Норрис в комментарии сразу после окончания квалификации.