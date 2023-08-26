Фелипе Масса: все должны знать, что итоги сезона-2008 подстроены

Экс-пилот Формулы-1 Фелипе Масса вновь высказался по поводу судебного процесса, в рамках которого бразилец планирует добиться пересмотра итогов сезона-2008. По словам гонщика, он намерен обратиться в суд ради того, чтобы защитить спорт и отменить подстроенные результаты гонки. Из-за неё, уверен Фелипе, подстроенными оказались итоги всего чемпионата.

«Я делаю это ради спорта. Чтобы показать, что такие манипуляции не являются его частью. Совершенно ясно, что произошло в Сингапуре в 2008-м, и потому результаты гонки должны быть отменены. Но они этого не делают. Никого в конце концов не наказали. А потом интервью Берни Экклстоуна, интервью Чарли Уайтинга и ещё одно — от Макса Мосли, который говорит, что они ещё в 2008-м знали, что произошло, но решили ничего не предпринимать. Это просто неприемлемо. Ради единства спорта мы не сдадимся. Важно, чтобы все на 100% понимали, что было в той гонке. И люди должны знать, что результаты того чемпионата подстроены из-за той гонки», — сказал Масса в интервью испанской редакции портала Motorsport.

О том, что результаты Гран-при Сингапура 2008 года были подстроены, широкой общественности стало известно в 2009-м, когда Нельсон Пике-младший признался, что намеренно разбил машину, чтобы обеспечить победу партнёру по команде «Рено» Фернандо Алонсо. Однако в недавнем интервью Берни Экклстоун признался, что в руководстве чемпионата ещё до этого знали о манипуляциях команды «Рено», но не предприняли никаких действий, чтобы защитить репутацию Формулы-1.

Теперь Фелипе Масса намерен через суд добиться отмены результатов гонки — в таком случае Льюис Хэмилтон лишится шести очков, а чемпионский титул 15 лет спустя перейдёт к бразильцу.