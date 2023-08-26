Льюис Хэмилтон объяснил 13-й результат в квалификации Гран-при Нидерландов

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон в квалификации Гран-при Нидерландов, 14-го этапа Формулы-1, занял лишь 13-е место, повторив свой худший результат сезона-2023.
«В конце я проехал два быстрых круга подряд, и шины перегрелись, так что на последнем круге улучшить я уже не мог. Надеюсь, на более тяжёлой машине в гонке мы сможем отыграться, хотя на этой трассе прорываться непросто. Но завтра — новый день, и я покажу всё, на что способен», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.
Победу в квалификации в Зандворте одержал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», который на полсекунды опередил гонщика «Макларена» Ландо Норриса. Третье время показал партнёр Хэмилтона по команде «Мерседес» Джордж Расселл — во втором сегменте он оказался на 1,3 секунды быстрее экс-чемпиона.
Гран-при Нидерландов стартует в воскресенье, 27 августа, в 16:00 по московскому времени.
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