Логан Сарджент стал первым за 20 лет американцем, квалифицировавшимся в Ф-1 в топ-10

Американский гонщик Логан Сарджент по итогам квалификации Гран-при Нидерландов, 14-го этапа Формулы-1 сезона-2023, несмотря на аварию, расположился на десятой позиции. И это первый с 1993 года случай, когда американскому пилоту удаётся пробиться в топ-10 квалификации этапа Формулы-1.

Предыдущим американцем, который смог добиться такого результата, на Гран-при Италии 1993 года стал Майкл Андретти. Он тогда квалифицировался 9-м, а в гонке прорвался на третье место и завоевал свой единственный подиум в Формуле-1.

Лучшим в квалификации в Зандворте в этот уикенд стал действующий чемпион Макс Ферстаппен, который разделит первый ряд стартового поля с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом. Третье место завоевал Джордж Расселл на «Мерседесе», а на четвёртой позиции расположился Александер Албон — партнёр Сарджента по команде «Уильямс».

Гран-при Нидерландов стартует в воскресенье, 27 августа, в 16:00 по московскому времени.