«Ничего страшного, что Макс ездит слишком быстро». Марко — о Ферстаппене, нарушившем ПДД

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением насчёт недавней новости о том, что голландский пилот Макс Ферстаппен нарушил скоростные правила на автомагистрали Nice Nord, разогнавшись на своём гиперкаре до 124 км/ч. Советник «Ред Булл» также рассказал о психологических кондициях голландца перед второй частью сезона-2023.

«Макс постоянно попадает в подобные истории. Очнитесь! Ему 25 лет, нет ничего особенного в том, что он ездит слишком быстро на трассе и вне её. На самом деле такое может происходить изо дня в день.

Макс сейчас ещё более расслаблен, чем был. В своё время Себастьяну [Феттелю] приходилось сокращать огромное отставание от [Фернандо] Алонсо. С Максом скалдывается впечатление, что он сейчас всё делает с невероятной лёгкостью», — сказал Марко в интервью Osterreich.

Макс Ферстаппен занимает первое место в личном зачёте Формулы-1 в сезоне-2023, одержав 10 побед в 12 проведённых Гран-при.