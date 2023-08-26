Тото Вольф назвал две проблемы, стоившие Хэмилтону места в Q3 в Зандворте

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал выступление своих пилотов в квалификации Гран-при Нидерландов, 14-го этапа Формулы-1. Вольф отметил, что машина была достаточно быстра, чтобы у обоих пилотов был шанс побороться за место в первом ряду стартовой решётки. При этом Джордж Расселл квалифицировался на третьей позиции, а Льюис Хэмилтон во второй раз в сезоне не дошёл до финала и остался только 13-м.

«Очень обидно за Льюиса, ведь у машины весь уикенд был темп и мы могли бороться за места впереди двумя машинами. Сессия была испорчена тем, что с начала мы ехали слишком близко к Норрису, а затем произошла блокировка. Блокировка в Q2 всё испортила окончательно — перед финальной прямой его не пропустил Цунода, и это стоило позиции. То есть сначала он был слишком близок к Норрису, а затем немного выпал из ритма. Но главная проблема — блокировка. В таких условиях тебе нужен круг в самом конце, а у Льюиса его попросту не было», — сказал Вольф в интервью телеканалу Sky Sports.

Руководитель команды также отметил прогресс Джорджа Расселла, который не лучшим образом провёл пятничные тренировки, однако уточнил, что потенциально британец мог квалифицироваться выше третьей позиции. «Для Джорджа уикенд складывался непросто, но в итоге удалось собраться. В концовке он был очень быстр, но на первом секторе мы потеряли две-три десятых, так что могли бы быть вторыми. Но нам следует сосредоточиться на том, чтобы побеждать в гонках, а не расстраиваться из-за потери второго места», — добавил Вольф.

Лучшим в квалификации в Зандворте стал действующий чемпион Макс Ферстаппен, который разделит первый ряд стартового поля с Ландо Норрисом из «Макларена». Джордж Расселл будет стартовать бок о бок с пилотом «Уильямса» Александером Албоном. Гран-при Нидерландов стартует в воскресенье, 27 августа, в 16:00 по московскому времени.