Цунода высказался о помешавшем ему в квалификации Хэмилтоне

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, занявший 14-е место в квалификации Гран-при Нидерландов, рассказал, что помешало ему пройти в третий сегмент квалификации.
«Мы попали в трафик в нескольких местах. У нашей машины определённо было достаточно скорости, чтобы пройти в третий сегмент, но мы не смогли получить желаемый результат, поэтому мы просто получили опыт на будущее. Очевидно, есть много вещей, которые можно улучшить, чтобы принимать правильные решения.
Он [Льюис Хэмилтон] обогнал меня в последнем повороте на моём прогревочном круге, что, на мой взгляд, не являлось проблемой. Однако он просто продолжал свой круг, я был прямо за ним, но он ни разу не освободил траекторию. В конце концов, он пропустил меня в седьмом повороте, но находился слишком близко. Я потерял много прижимной силы на первом и втором секторе. Возможно, он планировал проехать два круга подряд, но трудно поверить, что в таких условиях он поедет на два боевых круга. Определённо обидно, я потерял там много времени», — приводит слова Цуноды RacingNews365.
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон также не вышел в третий сегмент, завершив квалификацию Гран-при Нидерландов на 13-м месте.
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