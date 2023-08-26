Серхио Перес раскрыл ошибочную стратегию в конце квалификации

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Нидерландов, в которой он занял седьмое место, а также рассказал, что помешало ему завершить квалификацию на более высокой позиции.
«Сегодняшняя квалификация была сложной, учитывая переменчивые условия и большое количество времени под красным флагом. Конечно, я хотел бы стартовать выше в гонке, понимая, что на этой трассе нелегко обгонять.
Сегодня было очень сложно, особенно ближе к завершению. Стратегия, которую мы выбрали в третьем сегменте, вероятно, не была идеальной, если оглядываться назад. Мы думали, что лучше совершить два быстрых круга подряд, но я думаю, что для резины было бы лучше проехать один круг. Теперь нам нужно просто смотреть вперёд, у нас отличная гоночная конфигурация. В пятницу и на симуляторе у нас был очень хороший гоночный темп, так что, надеюсь, завтра мы сможем добиться хорошего прогресса. Я хочу сохранить тот импульс, который был до летних каникул. Мы должны быть в состянии прорваться через пелотон и завоевать подиум», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».
Напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации, британский пилот «Макларена» Ландо Норрис будет стартовать со второй позиции в воскресенье.
- 26 августа 2023
-
20:12
-
19:50
-
19:34
-
19:08
-
19:04
-
18:53
-
18:50
-
18:39
-
18:32
-
18:30
-
18:17
-
18:17
-
18:13
-
18:11
-
17:57
-
17:52
-
17:49
-
17:32
-
17:22
-
16:58
-
16:04
-
15:17
-
14:20
-
13:45
-
13:43
-
12:54
-
12:09
-
11:02
-
09:41
-
09:00
-
01:44
-
01:38
-
01:21
-
01:01
-
00:35