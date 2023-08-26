Серхио Перес раскрыл ошибочную стратегию в конце квалификации

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился впечатлениями от квалификации Гран-при Нидерландов, в которой он занял седьмое место, а также рассказал, что помешало ему завершить квалификацию на более высокой позиции.

«Сегодняшняя квалификация была сложной, учитывая переменчивые условия и большое количество времени под красным флагом. Конечно, я хотел бы стартовать выше в гонке, понимая, что на этой трассе нелегко обгонять.

Сегодня было очень сложно, особенно ближе к завершению. Стратегия, которую мы выбрали в третьем сегменте, вероятно, не была идеальной, если оглядываться назад. Мы думали, что лучше совершить два быстрых круга подряд, но я думаю, что для резины было бы лучше проехать один круг. Теперь нам нужно просто смотреть вперёд, у нас отличная гоночная конфигурация. В пятницу и на симуляторе у нас был очень хороший гоночный темп, так что, надеюсь, завтра мы сможем добиться хорошего прогресса. Я хочу сохранить тот импульс, который был до летних каникул. Мы должны быть в состянии прорваться через пелотон и завоевать подиум», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».

Напарник Переса по «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации, британский пилот «Макларена» Ландо Норрис будет стартовать со второй позиции в воскресенье.