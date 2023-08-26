Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Юки Цунода получил три позиции штрафа за блокировку Хэмилтона во втором сегменте

Юки Цунода получил три позиции штрафа за блокировку Хэмилтона во втором сегменте
Аудио-версия:
Комментарии

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил штраф в три позиции на гонку Гран-при Нидерландов. Причиной штрафа Цуноды является блокировка Льюиса Хэмилтона во втором сегменте квалификации в Зандворте.

Согласно комментариям стюардов, Юки Цунода находился на сухой траектории на выходе из 13-го поворота, готовясь отправиться на быстрый круг, но двигался с несоответствующей скоростью, тем самым помешав Льюису Хэмилтону. Цунода объяснил свои действия тем, что пропускал другую машину и решил продолжать медленное движение. По мнению стюардов, у японского пилота была возможность находиться вне траектории Льюиса Хэмилтона, тем самым объясняя действия Цуноды как невынужденные.

Во втором сегменте квалификации Цунода занял 14-е место. Из-за выписанного штрафа японский пилот начнёт гонку с 17-го места на стартовой решётке.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android