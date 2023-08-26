Юки Цунода получил три позиции штрафа за блокировку Хэмилтона во втором сегменте

Японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода получил штраф в три позиции на гонку Гран-при Нидерландов. Причиной штрафа Цуноды является блокировка Льюиса Хэмилтона во втором сегменте квалификации в Зандворте.
Согласно комментариям стюардов, Юки Цунода находился на сухой траектории на выходе из 13-го поворота, готовясь отправиться на быстрый круг, но двигался с несоответствующей скоростью, тем самым помешав Льюису Хэмилтону. Цунода объяснил свои действия тем, что пропускал другую машину и решил продолжать медленное движение. По мнению стюардов, у японского пилота была возможность находиться вне траектории Льюиса Хэмилтона, тем самым объясняя действия Цуноды как невынужденные.
Во втором сегменте квалификации Цунода занял 14-е место. Из-за выписанного штрафа японский пилот начнёт гонку с 17-го места на стартовой решётке.
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