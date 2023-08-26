Лэнс Стролл и Карлос Сайнс избежали штрафов на гонку Гран-при Нидерландов

Канадский пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл и испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс, в отношении которых было начато расследование по итогам квалификации Гран-при Нидерландов, избежали штрафов на гонку, которая состоится в воскресенье.
Лэнс Стролл должен был дать объяснения на предмет блокировки Льюиса Хэмилтона в 13-м повороте во время первого сегмента квалификации. Судьи пояснили, что в случае со Строллом нельзя говорить о «необязательной блокировке» соперника.
Карлос Сайнс мог получить штраф за эпизод с Оскаром Пиастри, когда гонщик «Феррари» выдавил австралийца с трассы после выезда с пит-лейна. Несмотря на отсутствие штрафа на позиции на стартовой решётке, Сайнса признали виновным и выписали предупреждение, также оштрафовав «Феррари» на € 5 тыс.
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