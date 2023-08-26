Александер Албон потроллил Джорджа Расселла
Поделиться
Пилот команды «Уильямс» Александер Албон обратился к пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу, ранее выступавшему на «Уильямс», после квалификации Гран-при Нидерландов. Тайский пилот завершил квалификацию на четвёртом месте, британец Расселл замкнул тройку сильнейших, таким образом он вместе с Албоном будет начинать гонку со второго ряда стартовой решётки.
«Четвёртое место! Смотри завтра в свои зеркала», — написал Албон в обращении к Расселу в своём «твиттере».
Квалификация Гран-при Нидерландов стала лучшей для Албона и команды «Уильямс» в сезоне-2023. Напарник Александера Албона по «Уильямс» Логан Сарджент впервые в своей карьере вышел в третий сегмент квалификации, однако не смог подняться выше 10-го место из-за аварии.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2023
-
21:27
-
21:01
-
20:44
-
20:35
-
20:12
-
19:50
-
19:34
-
19:08
-
19:04
-
18:53
-
18:50
-
18:39
-
18:32
-
18:30
-
18:17
-
18:17
-
18:13
-
18:11
-
17:57
-
17:52
-
17:49
-
17:32
-
17:22
-
16:58
-
16:04
-
15:17
-
14:20
-
13:45
-
13:43
-
12:54
-
12:09
-
11:02
-
09:41
-
09:00
-
01:44
Партнерский контент