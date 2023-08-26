Александер Албон потроллил Джорджа Расселла

Пилот команды «Уильямс» Александер Албон обратился к пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу, ранее выступавшему на «Уильямс», после квалификации Гран-при Нидерландов. Тайский пилот завершил квалификацию на четвёртом месте, британец Расселл замкнул тройку сильнейших, таким образом он вместе с Албоном будет начинать гонку со второго ряда стартовой решётки.

«Четвёртое место! Смотри завтра в свои зеркала», — написал Албон в обращении к Расселу в своём «твиттере».

Квалификация Гран-при Нидерландов стала лучшей для Албона и команды «Уильямс» в сезоне-2023. Напарник Александера Албона по «Уильямс» Логан Сарджент впервые в своей карьере вышел в третий сегмент квалификации, однако не смог подняться выше 10-го место из-за аварии.