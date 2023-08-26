Стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1 с учётом штрафа Цуноды

Стала известная предварительная стартовая решётка Гран-при Нидерландов Формулы-1 на трассе «Зандворт». По сравнению с итогами квалификации произошло одно изменение: Юки Цунода из-за штрафа за блокировку Льюиса Хэмилтона будет стартовать не 14-м, а 17-м.

Формула-1. Гран-при Нидерландов. Стартовая решётка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Ландо Норрис («Макларен»)

3. Джордж Расселл («Мерседес»)

4. Александер Албон («Уильямс»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Карлос Сайнс («Феррари»)

7. Серхио Перес («Ред Булл»)

8. Оскар Пиастри («Макларен»)

9. Шарль Леклер («Феррари»)

10. Логан Сарджент («Уильямс»)

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

12. Пьер Гасли («Альпин»)

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

16. Эстебан Окон («Альпин»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

20. Лиам Лоусон («Альфа Таури»).

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Нидерландов Формулы-1.