Хорнер — о квалификации Переса: у Серхио не было такой уверенности, как у Макса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении своего подопечного, мексиканского пилота Серхио Переса, на квалификации Гран-при Нидерландов, а также рассказал, чьи результаты вызвали его удивление.

«Что же сказать о таких условиях? Они одинаковые для всех, вам просто нужно выйти на трассу, почувствовать сцепление и проехать круг. По какой-то причине у Серхио не было такой уверенности, как у Макса. Я не думаю, что кто-то имел такую уверенность, как Макс. Для Переса квалификация сложилась тяжелее обычного, но есть и гонщики, которых я ожидал увидеть позади него, например, Оскар Пиастри», — сказал Хорнер Sky Sports.

Серхио Перес завершил квалификацию на седьмом месте, его напарник, Макс Ферстаппен, начнёт гонку Гран-при Нидерландов с поул-позиции.