Албон ответил, сможет ли он сдержать соперников при старте с 4-го места

Пилот «Уильямса» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящей гонки на Гран-при Нидерландов. Напомним, Албону удалось занять четвёртое место по итогам квалификации, что является лучшим выступление для «Уильямса» в сезоне-2023.
«Чтобы прибавлять в уверенности на такой трассе, узкой, бескомпромиссной и ещё в смешанных условиях, то есть когда трасса мокрая или сухая, то вам действительно нужно почувствовать себя единым целым с машиной, и у меня получается сделать это в эти выходные. Я думаю, наш гоночный темп во второй свободной практике был приличным, но это определённо не наш высший уровень.
Нас окружают команды высшего уровня, и я не думаю, что найдётся пилот, способный их сдержать. Они все прямо позади меня, так что это будет тяжёлая гонка. Мы не можем повторить Гран-при Канады, поэтому нам нужно быть быстрейшими по чистой скорости, иначе нас обгонят», — приводит слова Албона Racingnews365.
Александер Албон выступает за «Уильямс» с сезона-2022, в текущем сезоне Албону удалось трижды приехать в топ-10.
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