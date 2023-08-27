Оскар Пиастри: раньше был бы доволен восьмой позицией, но сейчас я очень зол

Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Нидерландов, по результатам которой он занял восьмое место.
«Когда я квалифицировался на этой позиции в Саудовской Аравии, я был очень доволен собой. Теперь я снова квалифицировался восьмым и очень разозлился. Так что забавно, как быстро всё меняется, на нас сейчас возлагаются большие надежды. Макс [Ферстаппен] и «Ред Булл» по-прежнему на шаг впереди всех, но сейчас мы доказываем каждый уикенд, что можем быть той следующей командой.
Я поплатился за то, что не смог проехать круг. Я надеялся, что трасса останется более влажной, потому что эти условия одинаковы для всех, но в то же время и новы. К сожалению то, что я не проехал эти круги по своей вине, немного изменило ситуацию — это был ключевой момент. Жаль, что мы не находимся выше на стартовой решётке», — приводит слова Пиастри Speedcafe.
В личном зачёте в сезоне-2023 Оскар Пиастри занимает 11-е место. Лучшими результатами в сезоне для австралийца являются четвёртое место на Гран-при Великобритании и второе место в спринте Гран-при Бельгии.
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