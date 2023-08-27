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Макс Ферстаппен поделился сообщением, которое ему прислал Себастьян Феттель

Макс Ферстаппен поделился сообщением, которое ему прислал Себастьян Феттель
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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что экс-пилот Формулы-1 Себастьян Феттель, которому принадлежит рекорд по количеству победных гонок подряд, контактировал с ним.

«Где-то после пяти побед подряд Себастьян написал мне: «Молодец, продолжай в том же духе, ты сделаешь это». Девять побед подряд — это что-то очень впечатляющее. Я никогда не думал, что буду на серии из возьми побед, но если это будет возможно, то я пойду и за девятой», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

Себастьян Феттель, завершивший карьеру в Формуле-1 после сезона-2022, смог одержать победы в девяти гонках подряд в сезоне-2013. Феттель четырежды становился чемпионом мира с «Ред Булл» с 2010 по 2013 год.

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